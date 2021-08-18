ВОЗ продолжает сотрудничество с Китаем по вопросу происхождения коронавируса

Она напомнила, что из Китая в начале года вернулась группа экспертов, которая по результатам своей поездки опубликовала доклад о возможном происхождении коронавируса. В данном документе, в частности, отмечалась необходимость продолжения исследований.

"Мы сотрудничаем по этому вопросу со всеми странами, в том числе Китаем", - отметила ван Керкхове. На данном этапе, по ее словам, специалисты пытаются не только выяснить происхождение самого коронавируса, но и "взглянуть на проблему под более широким углом". "К сожалению, данная пандемия, вероятно, не будет последней, - подчеркнула специалист. - Мы можем ожидать повторения ситуации в будущем. Поэтому важно заложить основы для исследований, которые смогут помочь понять, как в целом преодолевается барьер передачи вируса от животных к человеку".

"Мы продолжаем работу с коллегами из Китая, - сказал со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. - Мы очень упорно трудимся, однако здесь важно убрать политику и сконцентрироваться на научной стороне". "Наши коллеги в Китае готовы к такому сотрудничеству, - обратил внимание он. - К сожалению, политика постоянно загрязняет научную среду и мешает работать. Но мы надеемся, что научное взаимодействие укрепится, и это позволит нам сконцентрироваться на изучении происхождения коронавируса".

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, при котором произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение вируса в лабораторных условиях.