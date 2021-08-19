Спецподразделению ФСБ "Вымпел" исполняется 40 лет

Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, основными задачами подразделения были спецоперации за рубежом, мероприятия по пресечению деятельности преступных экстремистских групп на территории страны, обучение сил специальных операций дружественных государств, подготовка подразделений для охраны советских учреждений за границей и выработка мер по надежному обеспечению безопасности особо важных объектов.

Первым его командиром стал участник штурма дворца Амина в Кабуле капитан 1-го ранга Эвальд Козлов. Отряд назвали "Вымпел" по ассоциации с адмиральским брейд-вымпелом на мачте, официальное его название было - отдельный учебный центр КГБ СССР. С самого начала у него был особый статус - приказы о проведении операций мог отдать только председатель КГБ и только письменно, а в боевые подразделения набирали лишь офицеров - из сотни кандидатов отбор проходили лишь около десятка.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ветераны и сотрудники спецподразделения ФСБ "Вымпел" отмечают 40-летие со дня создания. Ровно 40 лет назад, 19 августа 1981 года, приказом председателя Комитета государственной безопасности СССР Юрия Андропова была создана группа специального назначения "Вымпел" КГБ СССР. Инициатором создания выступил начальник нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов. Андропов передал ему подписанные документы о создании "Вымпела" со словами: "Чтобы равных не было ему".

Предшественники

Предшественниками, которые в дальнейшем и создавали "Вымпел", были преподаватели и выпускники курсов усовершенствования офицерского состава (КУОС) при Высшей краснознаменной школе КГБ. Из выпускников КУОС полностью состояло подразделение "Зенит", которое вместе с подразделениями "Гром" и "мусульманским" батальоном спецназа ГРУ 27 декабря 1979 года взяли штурмом дворец Амина в Афганистане. Эта операция получила название "Шторм-333".

Именно выпускники и преподаватели КУОС, бойцы группы "Зенит" и спецподразделения "Каскад", выполнявшие задачи в Афганистане, стали основными претендентами в состав группы "Вымпел". Все кандидаты свободно владели одним или несколькими иностранными языками, имели два-три высших образования. Их проверяли на стрессоустойчивость, способность переносить большие нагрузки и при этом адекватно реагировать на изменения обстановки.

Офицеры спецподразделения в совершенстве владели всеми видами огнестрельного и холодного оружия, приемами рукопашного боя. На подготовку "с нуля" одного бойца уходило до пяти лет. Боевой опыт сотрудники "Вымпела" приобретали в служебных командировках в Афганистане, где весь личный состав выполнял задачи по сбору информации о бандформированиях, нейтрализации главарей и разгрому банд, а также в странах Центральной и Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки. Также "вымпеловцы" выезжали в загранкомандировки в Анголу, Мозамбик, Вьетнам, Никарагуа, Сирию и на Кубу, где они не только выполняли спецзадачи, но и были инструкторами и перенимали чужой опыт.

Интеллектуальный спецназ

По интенсивности подготовки, которую проходили бойцы "Вымпела", не могло сравниться ни одно спецподразделение в мире. В "Вымпеле" было создано подразделение боевых пловцов, которые проходили боевые стажировки за границей. В дальнейшем в спецподразделении развивалось обучение навыкам разведывательной деятельности. Сотрудников обучали правилам проведения наружного наблюдения, они изучали иностранные языки и различные диалекты, историю и культурные особенности других государств. Благодаря этому за "Вымпелом" закрепилось название "интеллектуальный спецназ".

Сейчас обучение военнослужащих включает в себя теоретические занятия и практические тренировки как индивидуально с каждым сотрудником, так и в составе подразделений. Офицеры проходят тактико-специальную, горную, военно-медицинскую, оперативную и правовую подготовки, обучаются стрельбе из всех основных видов стрелкового оружия, установке и преодолению минно-взрывных заграждений, совершают парашютные прыжки и водолазные спуски, обучаются промышленному альпинизму, военной топографии. "Особое внимание в процессе обучения отводится приобретению и детальной отработке навыков, необходимых для решения боевых задач в горно-лесистой местности, воспитанию у сотрудников выносливости и умения выживать в экстремальных условиях", - рассказали в ФСБ.

Управление "В"

За свою историю офицеры спецподразделения выполняли боевые задачи практических во всех горячих точках бывшего Советского Союза: Тбилиси, Баку, Владикавказе, Карабахе. Офицеры "Вымпела" освобождали заложников в Минеральных Водах, Буденновске, Первомайском.

В ответ на угрозы терроризма, с которыми столкнулась Россия на рубеже веков, в 1998 году был образован Центр специального назначения ФСБ России, а правопреемником группы "Вымпел" стало управление "В" ЦСН ФСБ. С 1999 года оно участвовало в боевых действиях против незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе.

В его истории отдельно выделяются две специальных операции - освобождение заложников, захваченных 26 октября 2002 года террористами в театральном центре на Дубровке в Москве, и операция по освобождению заложников в школе №1 Беслана в сентябре 2004 года. В 2007 году в центре Ульяновска был установлен памятник погибшему в Беслане Герою России, подполковнику Дмитрию Разумовскому, который отвлекал внимание на себя, ворвавшись в помещение, откуда велся огонь по убегающим детям. "Эти операции по освобождению заложников не имеют аналогов в мировой практике борьбы с терроризмом", - отметили в ФСБ.