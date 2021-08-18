В Сочи создадут Дом молодежи с коворкинг-зоной и залами для танцев

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Сочи намерены создать на курорте Дом молодежи, где юноши и девушки смогут заниматься общественной деятельностью, придумывать и реализовывать проекты, объединяться в кружки и секции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Важно, чтобы сочинская молодежь имела возможность заниматься общественно-полезной деятельностью. Здесь они смогут общаться, придумывать новые идеи и реализовывать их с командой единомышленников. Каждый сможет выбрать интересующее его направление. Это возможность не только проводить время с пользой, но и добиваться успехов в самореализации", - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский, чьи слова приводит пресс-служба.

Здание, где планируют разместить Дом молодежи, находится в центре Сочи. Сейчас помещение требует ремонта. В будущем там появятся секции по интересам.

"Здесь появятся репетиционные залы для танцев, театральных постановок, репетиций местных команд КВН и занятий некоторыми видами спорта. В планах создать воркаут-зону и зал для скалолазания. Также здесь появятся коворкинг-зона и презентационный зал, где будут проходить встречи инициативных сочинцев за круглыми столами", - добавил начальник управления молодежной политики администрации города Сергей Черемшанов.

Дом молодежи будет доступен для жителей и гостей города от 14 до 35 лет.