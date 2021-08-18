Финалистов кубка на звание лучшего шеф-повара петербургской кухни выберут из 20 команд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Двадцать профессиональных команд поборются за выход в финал кубка губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни", который пройдет 21 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по внешним связям, который является одним из организаторов события.

"Завершился этап приема заявок на кубок губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни". Всего [заявки подали] 20 команд. Организационный комитет кубка проводит отбор финалистов среди поданных заявок из числа шеф-поваров известных ресторанов Санкт-Петербурга. В финал будут допущены 15 конкурсантов", - рассказали в комитете.

Открытый финал состязаний 21 сентября будет проходить параллельно с насыщенной деловой программой, в которую войдут конференции и семинары для шеф-поваров и рестораторов, также будет организовано выставочное пространство для предпринимателей в сфере общественного питания. Зарегистрироваться на участие в деловой программе можно на специальном сайте, посвященном кулинарному чемпионату, - chefsforum.ru. Победители конкурса получат авторский приз, дипломы участников, призы и подарки от спонсоров и партнеров.

22 сентября пройдет соревнование среди юниоров - учащихся специализированных учебных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. "Трое победителей из числа юниоров пройдут стажировки в ресторанах Санкт-Петербурга. Готовность взять юниоров на стажировки подтвердили ресторан гостиницы "Астория" и известная ресторатор Матильда Шнурова", - отметили в комитете.

В конкурсное жюри вошли президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, президент Национальной ассоциации кулинаров Виктор Беляев, президент Всемирной ассоциации шеф-поваров Томас Гуглер. Участники должны будут приготовить три блюда - холодная закуска, горячее и десерт - на основе традиционных рецептов петербургской кухни. Значительная часть рецептов собрана в книге Игнатия Радецкого "Санкт-Петербургская кухня", изданной в 1862 году.

Организаторами конкурса выступают комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, комитет по развитию туризма, комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, городское представительство Федерации рестораторов и отельеров России, Санкт-Петербургская ассоциация кулинаров и Объединенная кейтеринговая компания.