Кравцов заявил об отсутствии планов вводить дистанционку в школах с нового учебного года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ не имеет планов по введению дистанционного образования в школах с нового учебного года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду глава ведомства Сергей Кравцов, выступая по видеосвязи на областном августовском педагогическом форуме, который прошел в Пензе.

"Мы готовимся к тому, что следующий учебный год начнется в очном формате с соблюдением тех требований Роспотребнадзора, которые установлены и которые обеспечивают безопасность, прежде всего, учителей, учеников и родителей учащихся. У нас нет никаких планов по введению дистанционного обучения, отказа от традиционной системы обучения", - отметил Кравцов.

Он добавил, что ничто не сможет заменить учителя и его живого общения с учениками в классе. "Информационные технологии [идут] в дополнение к традиционной системе обучения, и учитель, в зависимости от своей методической системы, может сам выбирать те или иные формы использования информационных технологий. Но еще раз повторю - в дополнение к традиционной системе обучения", - пояснил Кравцов.

Министр также поблагодарил всех, кто участвовал в организации Единого государственного экзамена в регионах, отметив, что ЕГЭ прошел с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. "Никаких вспышек заболеваний не было. В целом экзамен прошел в штатном режиме, максимально объективно, в том числе и в Пензенской области", - сказал Кравцов.