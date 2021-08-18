Глава ВОЗ заявил об уязвимости человечества из-за пандемии и других ЧС

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что сейчас в истории человечества наступил "момент крайней уязвимости", так как наряду с пандемией коронавируса оно сталкивается с другими чрезвычайными ситуациями, включая стихийные бедствия, конфликты и изменение климата. Такую точку зрения он высказал в среду на брифинге в Женеве, призвав страны решать проблемы сообща, не поддаваясь искушению самоизоляции.

"По правде говоря, я никогда не видел, чтобы так много чрезвычайных происшествий случались одновременно. Нынешний момент истории характеризуется крайней уязвимостью", - подчеркнул Гебрейесус. "Климатический кризис, стихийные бедствия, конфликты и пандемия COVID-19 толкают гуманитарную систему к ее абсолютному пределу и еще дальне", - констатировал он. В этой ситуации "странам, которые имели искушение перейти к изоляции, лучше было бы действовать совместно друг с другом", посоветовал глава ВОЗ.