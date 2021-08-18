Исторические материалы по борьбе с эпидемиями соберут в электронную коллекцию в РНБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) создаст на основе исторических материалов, которые хранятся в ее фондах, электронную коллекцию документов о борьбе с эпидемиями в разные периоды. Об этом сообщил ТАСС в среду первый заместитель генерального директора библиотеки Валентин Сидорин.

По его словам, сотрудники библиотеки уже сделали подборку материалов по этой теме, и она будет доступна широкой аудитории в виде цифровой коллекции.

"Многие из этих материалов разрознены по разным фондам, и знание о них - удел специалистов, но когда они обобщаются, это становится интересной и актуальной коллекцией. Собранные вместе, эти документы позволят показать исторический опыт борьбы с эпидемиями и оценить, насколько эффективными были те или иные меры, и насколько обоснованными они являются сейчас", - сказал Сидорин.

Материалы, представленные в электронном виде и фондах, рассказывают в том числе об истории вакцинации. В 1756 году первые опыты прививания оспы произвели во Франции, вскоре они распространились и в России. В 1768 году императрица Екатерина II сделала прививку от оспы себе и своему сыну, великому князю Павлу Петровичу. Отдел рукописей РНБ хранит оригинал Высочайшего указа и дворянского герба Александра Даниловича Оспенного (Маркова) - младенца, у которого был взят материал для прививки от оспы для Екатерины Великой.

Также в библиотеке есть документы, рассказывающие о мерах по борьбе с холерой в Санкт-Петербурге в 1830-е годы и воспоминания знаменитых современников этих событий. Для борьбы с болезнью в 1831 году были предприняты меры, опробованные ранее в борьбе с чумой: карантин и оцепление. Для поездки в Царское Село необходимо было иметь специальные пропуска, и есть письма Н. В. Гоголя к В. А. Жуковскому о том, что "карантины превратили эти 24 версты в дорогу из Петербурга до Камчатки".

Также библиотека хранит рассуждения А. С. Пушкина об эффективности мер по борьбе с эпидемией. Классик во время карантина осенью 1830 года провел три месяца в семейном имении в Большом Болдино Нижегородской губернии и написал там более 40 произведений. Всего в фондах библиотеки, как отметил Сидорин, сотни материалов, которые можно отнести к теме борьбы с эпидемиями, а с учетом газетного фонда - тысячи.