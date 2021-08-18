Противник вакцинации митрополит Морфский Неофит заразился коронавирусом

НИКОСИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Один из наиболее непримиримых на Кипре противников вакцинации митрополит Морфский Неофит заразился новым коронавирусом. Об этом в среду сообщила канцелярия его епархии.

В сообщении сказано, что пройденный иерархом Кипрской православной церкви диагностический тест показал положительный результат и в настоящий момент у него наблюдаются легкие симптомы COVID-19. "Его Святейшество лечится у врачей, которым он доверяет, и будет оставаться в своей келье до 28 августа 2021 года", - информировали в канцелярии. В указанный день, отмечается в сообщении, митрополит собирается возглавить богослужение, которое пройдет в деревне Продромос.

В канцелярии Морфской епархии также сообщили, что до этого дня Неофит не будет никого принимать и отвечать на телефонные звонки. "Мы также напоминаем, что он не был вакцинирован и не будет прививаться от COVID-19", - подчеркивается в сообщении.

В минувшее воскресенье митрополит провел богослужение в деревенской церкви населенного пункта Трис-Элиас, внутри которой собралось не менее 120 прихожан. Затем Неофит присутствовал на обеде с участием примерно 30 человек, который был устроен в его честь деревенским советом. Однако к настоящему моменту из Трис-Элиас не поступало сообщений о новых случаях заболевания ковидом.

Неофита, который открыто противостоял распространению ковидных ограничений на деятельность Кипрской православной церкви и поощрял паству к посещению богослужений в период запрета на их проведение, уже подвергали штрафу за нарушение карантинного режима, однако митрополит отказался его выплачивать. Неофит также публично отказался от вакцинации.