Население Украины за первое полугодие сократилось на 205,1 тыс. человек

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Численность населения Украины за период с января по июнь этого года сократилось на 205,1 тыс. человек и по состоянию на 1 июля составляло 41,38 млн человек. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Государственной службы статистики (Госстат) Украины.

По данным Госстата, в первом полугодии на Украину прибыло 197,8 тыс. человек, что на 30,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем страну покинули 186,5 тыс. человек (на 26,8 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года).

Число умерших за первое полугодие достигло 349 тыс. человек, что значительно выше аналогичного периода 2020 года - 287 тыс. человек. За этот же период родилось 132,6 тыс. детей, что на 6,5 тыс. меньше аналогичного показателя годом ранее.

"Количество умерших существенно преобладает над числом новорожденных. На 100 умерших приходится 38 новорожденных", - указано в сообщении Госстата.

Ранее в Госстате сообщали, что за 2020 год на Украине умерли 616 835 человек, что на 35 721 больше, чем в 2019 году. От последствий COVID-19 умерли 20 709 украинцев, а грипп и пневмония стали причиной смерти еще 11 358 человек. По официальной статистике, за 2020 год население страны сократилось на 314 062 человека - до 41 588 354 человек. После обретения независимости в 1991 году население Украины превышало 51,5 млн человек.