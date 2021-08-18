Не поступившие в вузы в основной конкурс смогут участвовать в дополнительном приеме

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Абитуриенты, не поступившие в российские вузы в рамках основного конкурса, могут поучаствовать в дополнительном приеме на свободные бюджетные места или подать заявление о согласии на дополнительное зачисление. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минобрнауки России.

"Если абитуриент не был зачислен в рамках основного конкурса, он может подать новое заявление о согласии на дополнительное зачисление или принять участие в дополнительном приеме на вакантные бюджетные места. Образовательным организациям рекомендуется провести дополнительное зачисление до конца августа, а дополнительный прием до заполнения всех бюджетных мест до конца сентября", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что результаты приема этого года будут внимательно проанализированы. Работу по повышению прозрачности, справедливости и эффективности приемной кампании продолжат.

Прием на обучение в вузы с 2021/2022 учебного года регламентируется новым порядком. В этом году зачисление абитуриентов осуществляется в одну волну. Как пояснили ТАСС в Минобрнауки, две волны создавали неопределенность и неравные условия, а также делали работу приемных комиссий вузов хаотичной, поскольку вузы не могли спрогнозировать поведение абитуриентов и обеспечить выполнение плана приема. Это приводило к незаполнению выделенных бюджетных мест.

"По-прежнему основным условием приема являются высокие баллы по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний вне зависимости от количества волн зачисления. Также прежним осталось правило предоставления согласия на зачисление в тот вуз, где у абитуриента больше всего шансов, исходя из его баллов ЕГЭ, конкурентной ситуации и, конечно, желаний и склонностей", - добавили в министерстве.

Петиция в Минобрнауки

Ранее "Известия" опубликовали материал, в котором говорится, что не поступившие в этом году в вузы выпускники с высокими баллами ЕГЭ собирают подписи под петицией в Минобрнауки с призывом сделать процедуру приема в высшие учебные заведения понятнее и надежнее. По их мнению, существующий порядок приема не позволяет справедливо распределить бюджетные места.