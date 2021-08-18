Тверской губернатор поручил ускорить углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом

ТАСС, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил ускорить проведение углубленной диспансеризации для жителей региона, перенесших коронавирусную инфекцию. К этой работе при необходимости будут привлекать мобильные бригады, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Игорь Руденя поручил ускоренными темпами провести расширенную диспансеризацию жителей Верхневолжья, переболевших коронавирусом, привлекать при необходимости к этой работе мобильные бригады. В том числе внимание необходимо уделить психологической реабилитации пациентов, поскольку коронавирус серьезно сказывается на эмоциональном состоянии людей", - говорится в сообщении.

Сейчас в Тверской области пациенты могут пройти реабилитацию в областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева. С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. "С теми, кто пережил реанимацию и был на ИВЛ, дополнительно работает логопед, который помогает восстановить навыки самостоятельного дыхания", - уточнили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 5,8 млрд рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших ковидом. Тверская область на эти цели получила более 37 млн рублей.

В настоящий момент в Тверской области зарегистрировано почти 58 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 219 человек, умерли 1 462 пациента. Привиты более 350 тыс. человек (58% от подлежащего вакцинации населения), запас вакцины в регионе составляет более 75 тыс. комплектов.