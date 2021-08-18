Нижегородской области в 2021 году выделили более 460 мест для целевого обучения медиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Нижегородской области в 2021 году выделено 264 места на обучение по целевому набору по программам специалитета и еще 205 мест по программам ординатуры, сообщил ТАСС в среду заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"На 2020 год Нижегородской области было выделено 335 мест на обучение по целевому набору по программам специалитета: лечебное дело - 223 и педиатрия - 112 и 379 мест в рамках договоров о целевом обучении по программам ординатуры. В 2021 году выделено 264 места по программам специалитета и 205 мест по программам ординатуры", - рассказал министр.

По его словам, по сравнению с 2014 годом число целевых мест по программам специалитета увеличилось в 2,5 раза. В Нижегородской области целевую подготовку врачей осуществляет Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ).

Также Мелик-Гусейнов добавил, что регион активно участвует в реализации федеральных программ, в том числе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". С 2012 года удалось привлечь в медицинские организации более 540 работников, из которых 457 врачей и 84 фельдшера. "В 2021 году планируется 76 квот - это 45 врачей и 31 средний медицинский персонал", - уточнил собеседник агентства.

Министр отметил, что в регионе реализуют программу по улучшению жилищных условий специалистов. В 2019 году в сельские районы области уже привлекли 53 медицинских работника, в 2020 году реализовали 60 квот, в 2021 году будет реализовано еще 49 квот по этой программе.

Сейчас в области сформирована потребность из 332 медицинских работника, нуждающихся в предоставлении служебного жилья. "Одним из инструментов ведомственного проекта является строительство жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, на условиях софинансирования в размере 80% - средства федерального и областного бюджетов, 20% - местного бюджета и работодателя", - уточнил Мелик-Гусейнов.