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Пандемия COVID-19

Несколько тысяч человек участвуют в митинге против обязательной вакцинации в Риге

Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс, который шел во главе колонны, заявил, что целью акции является ненасильственная смена власти
© Евгений Антонов/ТАСС

РИГА, 18 августа. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Несколько тысяч человек участвуют в акции протеста в центре Риги против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Акция протеста началась с шествия по Старой Риге, в ходе которого участники возложили цветы к памятнику Свободы, после чего проследовали к Президентскому замку, где начался митинг. Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс, который шел во главе колонны, заявил корреспонденту ТАСС, что целью акции является ненасильственная смена власти.

"Люди, которые сидят в нашем правительстве, должны уйти в прошлое, это наша главная цель, - сказал он. - Мы начали революцию и свержение власти, но мирным путем".

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ЛатвияПандемия COVID-19
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