Синоптики предупредили об опасной погоде в некоторых регионах России с 19 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, ветер и грозы прогнозируются в Архангельской, Ростовской, Амурской областях, Ненецком автономном округе, Коми, Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье и Бурятии в ближайшие дни. Во всех регионах Поволжья, Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях будет аномальная жара до 35-42 градусов, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В ближайшие дни у нас могут ожидаться опасные явления в виде аномальной жары, ливней, сильного ветра. Завтра и послезавтра в Архангельской области, Ненецком автономном округе пройдут ливневые дожди местами, грозы, ветер с порывами 15-20 м/с. 20 числа придет непогода в Коми - тоже будут сильные грозовые дожди, ветер", - сказал он.

По словам Варакина, в ряде регионов юга России пройдут сильные грозовые дожди с усилением ветра до 20 м/с в пятницу. "В Ростовской области в пятницу пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. То же самое можно сказать про Краснодарский край - сильные грозовые дожди и порывы ветра при прохождении грозовых облаков до 15-20 м/с. Это касается и республик Северного Кавказа - сильные дожди с градом, ветер до 15-20 м/с", - сказал он.

В Забайкалье и Бурятию непогода будет 19 августа. В этих регионах может выпасть половина месячной нормы осадков за два дня. "Там выходит очередной циклон на Забайкалье и на Бурятию, поэтому будут сильные дожди. Может выпасть за 19-20 августа до 40-50% месячной нормы. По югу Иркутской области тоже могут пройти дожди", - полагает метеоролог.

Сильные дожди доберутся до Амурской области 22-23 августа. Может выпасть до месячной нормы осадков за эти дни, что приведет к очередному пику паводка на Амуре. "Дожди мы ждем и в выходные по Амурской области, но очень сильные дожди, которые могут привести к резкому подъему в реках в бассейне Амура, в Еврейской автономной области, в Благовещенске, - это придется на 22-23 число. Может выпасть до месячной нормы осадков за эти числа", - сказал он.

В Поволжье ожидается аномальная жара до воскресенья включительно. В Оренбургской области и Башкирии температура будет достигать 39 градусов тепла. "На всем Поволжье будет стоять аномальная жара. Оренбургская, Ульяновская, Саратовская области, Башкирия - здесь жара сохраниться вплоть до конца недели", - сказал Варакин. В четверг, 19 августа, аномальное тепло до 42 градусов придет в Астраханскую и Волгоградскую области. По словам метеоролога, погода приобретет "южный характер" в ряде регионов Урала в ближайшие дни. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях температура будет выше нормы на 7-9 градусов - воздух будет прогреваться до 35-37 градусов тепла. "Погода там будет больше соответствовать Ростовской области, Краснодарскому краю", - отметил он.