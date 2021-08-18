Ректор ВШЭ считает, что система поступления в вузы двумя "волнами" была менее справедливой

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Система зачисления в вузы в две "волны", существовавшая до этого года, была менее справедливой по отношению к абитуриентам, чем текущая, тогда большую роль могла сыграть случайность. Такое мнение выразил ТАСС в среду ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов.

"По нашим оценкам, существовавшая ранее система с двумя "волнами" была менее справедливой по отношению к поступающим, гораздо большую роль могли сыграть случайности. Так, если ранее наш абитуриент оказывался в "хвосте" списка, то есть в тех 20%, что должны были попасть во вторую "волну", он зачастую боялся ждать, поэтому забирал свое согласие и переносил в другой вуз, чтобы попасть в первую "волну". Таким образом, его реальные пожелания не были реализованы из-за искусственного барьера. Поэтому те, кто могли с высокими баллами попасть в одну "волну", но не в первые 80%, были вынуждены поступать не в приоритетный для них вуз, а хоть куда-то на бюджетное место в составе первой "волны", - сказал он.

По словам ректора ВШЭ, это приводило к обратной миграции и повышенной неопределенности во второй "волне". Абитуриенты, поступившие в первую "волну" и видящие остаток мест, переносили свои согласия на зачисление и освобождали места для второй "волны". Так, за последний день приема количество мест сильно менялось, и это создавало дополнительную неопределенность и напряженность. При этом разрыв в баллах между поступившими в разные "волны" мог быть значительным, что нарушало принцип справедливости. "Таким образом, вторая "волна" была выгодна фактически только набравшим наиболее высокие баллы ребятам, которые могли выбирать любой вуз", - заключил Анисимов.

Ректор также отметил, что приемная кампания этого года стала одной из самых успешных в истории ВШЭ. По его словам, новый порядок поступления в вузы в одну "волну" положительно сказался на качестве приема. Так, баллы "зеленой волны" были объявлены 6 августа, и до 11 августа абитуриенты могли передать согласие на зачисление. "Если на программах бюджетные места были целиком заняты призерами и победителями олимпиад, то "Вышка" добавляла места за счет своих средств - эта практика является ежегодной. Те, кто не попадал в "бюджетный" приказ, были приняты за счет средств НИУ ВШЭ. Таких абитуриентов в этом году только в московском кампусе 203 человека", - отметил ректор.

Приемная кампания в ТГУ

Как сообщил ТАСС ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский, приемная кампания 2021 года стала одной из наиболее успешных для вуза. Было принято рекордное количество заявлений - более 40 тыс. от порядка 10 тыс. абитуриентов. По его словам, увеличение бюджетных мест в региональных вузах позволило выпускникам школ выбирать между университетами и получить качественное образование рядом с домом.

"Так, в этом году у нас 142 "олимпиадника" воспользовались особым правом на зачисление, еще порядка 50 участвуют в общем конкурсе и поступают как стобалльники по одному из предметов. Если сравнивать с прошлым годом, это на 40% больше. Дистанционный формат работы с абитуриентами - активное использование суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" на госуслугах, личного кабинета абитуриента ТГУ - предоставил возможность выпускникам школ использовать разные каналы коммуникации с вузом, а университету выстроить персонализированное общение с будущими студентами", - отметил Галажинский.

Петиция

Ранее "Известия" опубликовали материал, в котором говорится, что не поступившие в этом году в вузы выпускники с высокими баллами ЕГЭ собирают подписи под петицией в Минобрнауки с призывом сделать процедуру приема в высшие учебные заведения понятнее и надежнее. По их мнению, существующий порядок приема не позволяет справедливо распределить бюджетные места.