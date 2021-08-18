Подростки из 48 стран увидели историческую родину в рамках программы Россотрудничества

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Юные соотечественники из 48 стран познакомились с культурой и историей России в рамках программы Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Об этом сообщили в среду в агентстве.

По словам заместителя руководителя агентства Дмитрия Поликанова, которые привели в агентстве, ребята приобрели полезные знакомства и получили навыки, которыми готовы делиться с другими. "Очень важно, чтобы, вернувшись домой, эти дети не пропали из виду, сохранили дружеские связи с ребятами из других стран, были активно задействованы в работе наших представительств, - отметил он. - Это талантливые и яркие молодые люди, которые теперь знают о своей исторической родине".

Участниками учебно-образовательной программы стали 700 человек в возрасте от 14 до 19 лет. В рамках программы они посетили Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в Жуковском, детский технопарк "Кванториум", парк "Зарядье", ВДНХ, Государственный исторический музей и другие знакомые места Москвы и Московской области. Отмечается, что главная цель проекта - помочь юным соотечественникам увидеть культуру и историю России своими глазами.