В Москве к выходным прогнозируют похолодание до 19 градусов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Температура в Москве и Подмосковье понизится на 8-10 градусов к выходным по сравнению с первой половиной недели. Ожидается, что столбик термометра будет подниматься максимум до 19-23 градусов тепла днем, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Уже к выходным температура максимальная будет в пределах 20-22 градуса по Москве, по области - 19-23 градусов. То есть на 8-10 градусов понизится по сравнению с пиком тепла, который был во вторник и среду", - рассказал он.

По словам Варакина, ночная температура к выходным понизится до 11-14 градусов тепла. "Температура станет близка к климатической норме", - отметил метеоролог.