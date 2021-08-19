В Рослесхозе заявили, что лесопожарные формирования в России необходимо увеличить на 50%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Масштабный дефицит кадров сформировался в численности лесных пожарных и инспекторов в России. Лесопожарные формирования необходимо увеличить на 50%, а число лесников - на 15,5 тыс. для выполнения установленных нормативов по количеству сотрудников в сфере охраны лесов и борьбы с пожарами, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесхоза.

"В настоящее время численность лесных пожарных и работников парашютно-десантной пожарной службы в субъектах РФ составляет 16,2 тыс. человек. Для доведения численности лесопожарных формирований до нормативных значений необходимо дополнительно 8,1 тыс. человек, включая 1,4 тыс. авиапожарных", - говорится в сообщении.

По данным Рослесхоза, дефицит наблюдается также в численности лесных инспекторов. Для выполнения установленных нормативов штат необходимо увеличить на 15,5 тыс. человек.

"По итогам I полугодия 2021 года численность государственных лесных инспекторов составляет 24,5 тыс. штатных единиц, таким образом, для выполнения установленных нормативов необходимо увеличение численности инспекторов лесной охраны на 15,5 тыс. инспекторов", - отметили в пресс-службе.

При этом в Рослесхозе подчеркнули, что нормативы по количеству лесных инспекторов в России требуют актуализации с учетом внедрения новых технических средств в последние годы. После актуализации число лесных инспекторов может оказаться наоборот избыточным.

"Для обновленного расчета числа лесных инспекторов необходимо учитывать внедрение в лесное хозяйство новых современных технических средств, таких как беспилотные летательные аппараты, системы видеонаблюдения, фотоловушки и прочие. Они позволяют дистанционно обеспечивать эффективный контроль на большей территории, благодаря чему лесным инспекторам не потребуется физически патрулировать большие площади. Таким образом, существующие нормативы могут стать избыточными, а фактическая численность инспекторов - достаточной", - объяснили в ведомстве.