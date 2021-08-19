Комбинация "Спутника V" c Moderna показала повышенный иммунный ответ

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 августа. /ТАСС/. Исследование, проводимое в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций, показало, что комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" c препаратом американской компании Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ. Об этом сообщил в среду замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте в ходе видеовключения на презентации главы Минздрава Аргентины Карлы Виссотти в Москве.

По словам Ферранте, при сравнении вакцинации двумя компонентами "Спутника V" и комбинации российского препарата с вакциной компании Astrazeneca "не было замечено значительных изменений" в иммуногенности. "Но было большее влияние при комбинации "Спутника V" с Moderna, поскольку наблюдается более сильный иммунный ответ", - приводит слова чиновника пресс-служба Минздрава Аргентины. По словам Ферранте, результаты исследования комбинации "Спутника V" c препаратом китайской компании Sinopharm "все еще анализируются".

Замминистра отметил, что в ходе исследований комбинаций "не было выявлено отличий в том, что касается вероятности развития побочных эффектов" при вакцинации. "Не было ни одной госпитализации", - сказал он. Эти выводы подтвердил министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Николас Креплак, который сказал, что в регионе в ходе исследований "не было ни одного случая серьезных побочных эффектов".

Аргентина стала третьей страной в мире после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в стране начали прививать им медицинских работников.