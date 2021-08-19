Росгидромет рассказал, когда в Московской области начнется грибной сезон

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Дождливая погода, начавшаяся в Москве и Подмосковье в среду, может способствовать активному росту грибов в лесах со следующей недели. Об этом рассказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"В субботу и воскресенье небольшие дождички по столичному региону пройдут, и это очень хорошо для грибов. Скорее всего эта неделя с кратковременными дождями даст возможность пойти грибам", - сказал он.

По словам Варакина, пока что грибы в Московском регионе - "штучный товар", но начавшиеся дожди позволяют рассчитывать на их изобилие в конце августа.

"Они уже пошли, но пока что это штучный товар. Возможно количество влаги позволит смело идти за грибами уже вот в конце августа", - отметил метеоролог.

Ранее Варакин сообщил, что интенсивные дожди в Московском регионе прогнозируются до 19 августа, затем они ослабеют, но сохранятся до конца недели.