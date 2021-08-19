Эксперт: массовая вакцинация от ковида в РФ предотвратит появление новых опасных штаммов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Массовая вакцинация населения от коронавируса позволит предотвратить появление новых опасных штаммов.
Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Именно массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции", - сказал он.
Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из четырех зарегистрированных вакцин - двухкомпонентными "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" или однокомпонентной "Спутник Лайт".