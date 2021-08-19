Эксперт: массовая вакцинация от ковида в РФ предотвратит появление новых опасных штаммов

Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Именно массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции", - сказал он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из четырех зарегистрированных вакцин - двухкомпонентными "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" или однокомпонентной "Спутник Лайт".