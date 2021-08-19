Число зараженных дельта-штаммом в Новой Зеландии выросло в три раза за сутки

СИДНЕЙ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии сообщили о 14 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в минувшие сутки. Как сообщили в четверг в национальном Минздраве, за 24 часа общее количество зараженных выросло втрое, достигнув 21.

"Мы зарегистрировали 14 новых положительных случаев со вчерашнего дня, и общее количество [зараженных коронавирусом] возросло до 21. Вспышка растет, и с учетом множества мест, где побывали инфицированные, это продолжится еще какое-то время", - сообщил главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд в ходе онлайн-брифинга. Он также отметил, что опасения врачей подтверждают и пробы сточных вод Окленда, в которых были обнаружены следы вируса.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн сообщила, что изучение "последовательности генома вируса показывает, что вспышка [в Новой Зеландии] вызвана штаммом, близким к обнаруженному у человека, вернувшегося из Сиднея". "Он прилетел в Новую Зеландию 7 августа с одним из репатриационных рейсов и <…> позднее помещен в больницу Миддлмор", - сказала глава правительства, отметив, что властям пока не удалось проследить всю цепочку распространения вируса.

Также Ардерн сообщила, что из-за вспышки дельта-штамма коронавируса в стране кабинет министров Новой Зеландии принял решение расширить программу вакцинации, сделав ее с 1 сентября доступной для детей в возрасте 12-15 лет (ранее национальный регулятор одобрил применение вакцины Pfizer для граждан старше 16 лет).

Новая Зеландия перешла на четвертый, максимальный, уровень угрозы национальной безопасности и здоровью во вторник, 17 августа, после выявления первого за шесть месяцев случая распространения коронавируса в стране. В соответствии с ограничениями четвертого уровня все предприятия, учреждения и ведомства были закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Гражданам предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в два метра и надевать маску. Власти намерены пересмотреть сроки и условия карантина 20 августа 2021 года.

С начала пандемии в Новой Зеландии выявили 2 947 случаев заражения коронавирусом, вылечился 2 871 пациент, умерли 26. В карантине остаются 50 заразившихся, двое госпитализированы.