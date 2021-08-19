Эксперт заявил, что вакцинация защищает от тяжелых последствий ковида

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Вакцинация 70% населения в Великобритании в отличие от России, где привито только чуть больше 20%, свидетельствует, что вакцина защищает и от тяжелых последствий инфицирования, сказал ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

На начало августа в Соединенном Королевстве доля вакцинированных - одна из самых высоких в мире. Первую дозу вакцины получили 89% жителей страны, которым больше 18 лет. Полностью вакцинированы 39,5 млн - 74,8% взрослого населения. Согласно подсчетам ТАСС, в Великобритании по сравнению с серединой июля заболеваемость снизилась почти в два раза.

"Вакцина защищает от тяжелых последствий даже варианта дельта, поэтому, например, отличие вспышки у нас и, например, в Великобритании состоит в следующем: в Великобритании есть волна заболеваемости, но нет волны смертности, а у нас в России, из-за того, что вакцинировано только около 20%, а не более 70% как в Великобритании, по форме кривых одинаковы волны и смертности, и заболеваемости", - сказал Нетесов.

Вирусолог отметил, что опасность штамма дельта в том, что он размножается в 100-500 раз эффективнее, чем предыдущий вариант. "К тому же, судя по всему, сократился инкубационный период - раньше он был почти шесть дней средний, а сейчас около четырех, и поэтому те сведения, которые мы получили для предыдущего варианта уханьского, они далеко не во всем применимы к варианту дельта", - сообщил Нетесов.

Кампании по вакцинации стартовала в Великобритании 8 декабря прошлого года. Власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз с общепринятых трех недель до трех месяцев. Однако в мае после вспышки, вызванной индийским вариантом дельта, промежуток между инъекциями был сокращен до восьми недель и меньше для лиц старше 50 лет и сотрудников Национальной службы здравоохранения и домов престарелых.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В РФ зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак". На 19 августа в стране вакцинированы 33,1 млн человек (чуть более 22% населения).