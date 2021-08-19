На Украине обнаружили три случая редкой болезни, передаваемой через укусы комаров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. В Киеве с начала года зафиксировали три случая дирофиляриоза, распространяющегося через укусы комаров. Заболевание провоцируют паразитические черви-гельминты, поражая как животных, так и людей, сообщили в Киевском центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины изданию Vesti.ua

По данным издания, в Киеве зафиксировали три случая дирофиляриоза, передаваемого через укусы комаров. На месте укуса образуется подкожный узел, среди основных симптомов - отек, покраснение и опухоль. Червь-гельминт может мигрировать под кожей человека в диапазоне до 30 см.

Кроме того, известно, что от момента заражения до возникновения опухоли может пройти не менее одного месяца, а иногда и до двух лет. В Киеве за 2021 год извлекли трех гельминтов размером 11, 7 и 12 см. В одном случае паразита удалили из правой кисти, в двух других - из левого глаза.