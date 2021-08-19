В Минздраве рассказали об одном ограничении для вакцинации от ковида ВИЧ-инфицированных

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Единственным ограничением для вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов может быть начало антиретровирусной терапии (АРТ), в таком случае процедуру следует отложить на четыре недели от начала терапии. Об этом в четверг журналистам сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

"Мы настоятельно рекомендуем всем ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинацию для профилактики COVID-19, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и(или) вирусной нагрузки. Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ", - сказал он.

Эксперт пояснил, что это мнение сформировано профессиональным научно-медицинским сообществом на основании консенсус-мнения панели экспертов, которые учитывали механизмы действия вакцин, международный опыт применения вакцин в когорте больных ВИЧ-инфекцией, возможность экстраполяции части данных, полученных из клинических исследований исходно здоровых реципиентов вакцин, а также собственного практического опыта применения отечественных вакцин. "Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - пациенты с ВИЧ должны быть оперативно включены в приоритетные группы вакцинации, - сказал Мазус. - Развернутые рекомендации по вакцинации будут представлены в обновленных временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от COVID-19 Минздрава РФ".

Он также рассказал, что в рамках специализированных школ пациентов проводится дополнительная необходимая разъяснительная деятельность. В частности, начата масштабная совместная работа территориальных центров СПИД и Ассоциации НКО для содействия в реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ, по мотивации и привлечению ВИЧ-положительных пациентов к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Мазус привал пациентское и медицинское сообщество продолжать активную вакцинацию, которая является важнейшим залогом преодоления пандемии и ее последствий.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ-инфекцией массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19.