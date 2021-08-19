Пострадавшим от паводков регионам выделят более 400 млн рублей на закупку техники

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития России выделит Еврейской автономной области, Забайкальскому и Хабаровскому краям более 400 млн рублей на закупку техники для борьбы с паводками. Об этом сообщил в четверг глава министерства Алексей Чекунков в интервью телеканалу "Россия-24".

"По линии министерства буквально вчера мы приняли решение о срочном доведении до регионов, которые страдают от паводков, до Забайкальского края, до Еврейской автономной области и до Хабаровского края, средств в объеме более 400 млн рублей на закупку техники, которая в том числе будет использоваться для укрепления гидротехнических сооружений и для спасательных мероприятий", - сказал он.

Чекунков добавил, что выделенные средства пойдут также на закупку лодок, экскаваторов и тяжелой техники, которая потом могут использовать в Якутии для борьбы с пожарами.

"Новая волна паводка идет по Дальнему Востоку прямо сейчас, - обратил внимание глава Минвостокразвития России. - Мы внимательно наблюдаем, контролируем ситуацию силами МЧС, а в ряде случаев [ситуацию контролируют] и военные, как это было в Еврейской автономной области, помогают гражданам справиться, укрепляют гидротехнические сооружения. Своевременное отслеживание гребня помогает принимать необходимые меры".

13 августа правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством Евгения Зиничева приняли решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской области и Еврейской автономной области, к категории ЧС федерального характера. Ущерб составил 13 млрд рублей.