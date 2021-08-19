Забайкалью необходимо порядка 4 млрд рублей на строительство жилья после паводков

ЧИТА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края оценило в 4 млрд рублей сумму, необходимую на строительство нового жилья пострадавшим от паводков в 2021 году, сообщил в четверг в своем Telegram-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

"Из 2 696 подтопленных домов проверили 2 664. Аварийными предварительно признали 976, капитального ремонта требуют 1 017. Это невероятно серьезный ущерб, требующий серьезных затрат. На капремонт [нужно] около полумиллиарда, на строительство новых домов - порядка 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул вице-премьер, власти региона не успеют обеспечить всех пострадавших жильем до конца года, поэтому правительство Забайкалья определяет, где разместить жителей на зиму.

"Вице-премьер правительства России, полпред Юрий Трутнев четко обозначил задачу до 1 сентября все выплаты пострадавшим завершить. Минфин [края] говорит, что деньги на эти цели есть. Минсоц говорит, что остаточные списки граждан уже на финальной стадии готовности. К обозначенному сроку успеем. Всего по 10 тыс. рублей уже получили 13 459 человек, 584 человека - по 50 тыс., 973 человека - по 100 тыс.", - добавил Гурулев.

В Забайкальском крае из-за масштабных паводков в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, подтопило 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба достигла 5,9 млрд рублей.