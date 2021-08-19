Врачи из Минздрава России прибыли в Якутию для помощи в лечении пациентов с коронавирусом

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты из Минздрава России прибыли в Якутию для оказания помощи в лечении заразившихся коронавирусом жителей региона, где обстановка дополнительно осложняется задымленностью из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян.

Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян. Главное о коронавирусе за 18 августа

"Сегодня по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион прибыли семь федеральных специалистов Минздрава России. <...> Врачи помогут лечить якутян, которые болеют коронавирусом, <…> и оценят влияние дыма [от лесных пожаров] на здоровье жителей региона", - говорится в сообщении.

В течение нескольких дней специалисты планируют провести аудит организации медицинской помощи, оказать практическую помощь пациентам с коронавирусом и организационно-методическую поддержу по борьбе с коронавирусом, а также посетить ряд медучреждений.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.