Бурштынская ТЭС на Украине работает в штатном режиме после крупного пожара

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Третий энергоблок Бурштынской ТЭС на Украине, на котором произошел пожар в минувшую среду, отключен от энергосети, сама станция работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по ЧС страны в четверг.

"Жертв и пострадавших нет. Работа блока номер 3 временно прекращена. Бурштынская ТЭС работает в штатном режиме", - отмечается в нем.

На самой станции также подтвердили, что она продолжает работать. "Станция продолжает нести нагрузку 1 063 МВт. В работе энергоблоки под номерами 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12", - сказано в сообщении Бурштынской ТЭС.

Пожар на станции возник в среду в маслобаке (объем около 45 куб. м) турбины 3-го энергоблока станции. Впоследствии он распространился на кабельный тоннель в котлотурбинном цехе. В целом общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.

Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. В 2012 году компания "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова в ходе приватизационного конкурса купила дополнительно 45,1% акций "Западэнерго", сконцентрировав в итоге контрольный пакет акций в размере более 70%.

С 1 июля 2002 года станция отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе "Бурштынского острова" и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран. Часть ее мощностей работает на внутренний рынок Украины.