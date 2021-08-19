В Крыму за сутки выявили 370 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. 370 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировали в Крыму за сутки, сообщил в четверг на своей странице во " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов.

"За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 370 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 320 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе протестированы 4 545 человек. Выздоровевших за сутки - 626 человек.

29 день подряд в регионе выявляют менее 400 случаев. Впервые более 400 заражений за сутки было зафиксировано 16 июля. На этом уровне показатель держался пять дней, 21 июля число заражений снизилось до 391.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 64 тыс. случаев заражения, выздоровели около 55 тыс. человек, умерли около 1,9 тыс. пациентов.