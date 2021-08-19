Собянин рассказал о создании качественной городской среды в районах СЗАО

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты продолжают благоустройство районов в Москве: на северо-западе, например, появятся экотропа и новые пешеходные зоны. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Продолжаю рассказ о проектах создания качественного общественного пространства в жилых районах. Сегодня речь пойдет о Северо-Западном округе. В Митино приводим в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7. <...> В районе будет проложена экотропа. Существующий веломаршрут продлим до ландшафтного парка "Митино", организуем места для активного отдыха - среди них 28 обновленных детских и спортивных площадок, площадка для панна-футбола и настольных игр", - написал Собянин.

В Строгино ведется благоустройство двух скверов - от улицы Маршала Катукова, д. 6, к. 2 до Строгинского бульвара, д. 5, и от Строгинского бульвара, д. 4 до улицы Таллинской, д. 7. Это не только места отдыха, но и пешие пути к станции метро и новому культурно-досуговому центру "Строгино", открывшему свои двери в этом году. Общая площадь работ составляет 4 га. Обновляют тротуары, газоны, малые архитектурные формы, создают новый облик межквартального пространства.

По словам мэра, в районе Северное Тушино привели в порядок пешеходную зону бульвара на Туристской улице, которая связывает жителей 3 и 5 микрорайонов со станцией метро "Сходненская". Здесь обновлены пешеходные дорожки, обустроены детская музыкальная площадка и несколько площадок для тихого отдыха. Высажено более 800 деревьев и свыше тысячи кустарников различных пород.

"В Хорошево-Мневниках благоустраиваем сквер по ул. Берзарина и пешеходную зону между дворовыми территориями (ул. Берзарина, 1-9). Для многих местных жителей сквер служит транзитной зоной на пути к станции МЦК "Зорге" и станции метро "Октябрьское Поле". Здесь будет создана комфортная пешеходная зона, благоустроены детские площадки, скейт-парк и площадка для выгула животных. Также обустроим парковки на 150 машиномест", - перечислил Собянин.

Он добавил, что реализация проектов благоустройства позволит сделать еще более комфортной и уютной городскую среду на северо-западе Москвы.