{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин рассказал о создании качественной городской среды в районах СЗАО

Как отметил мэр Москвы, реализация проектов благоустройства позволит сделать еще более комфортной и уютной городскую среду на северо-западе Москвы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты продолжают благоустройство районов в Москве: на северо-западе, например, появятся экотропа и новые пешеходные зоны. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Продолжаю рассказ о проектах создания качественного общественного пространства в жилых районах. Сегодня речь пойдет о Северо-Западном округе. В Митино приводим в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7. <...> В районе будет проложена экотропа. Существующий веломаршрут продлим до ландшафтного парка "Митино", организуем места для активного отдыха - среди них 28 обновленных детских и спортивных площадок, площадка для панна-футбола и настольных игр", - написал Собянин.

В Строгино ведется благоустройство двух скверов - от улицы Маршала Катукова, д. 6, к. 2 до Строгинского бульвара, д. 5, и от Строгинского бульвара, д. 4 до улицы Таллинской, д. 7. Это не только места отдыха, но и пешие пути к станции метро и новому культурно-досуговому центру "Строгино", открывшему свои двери в этом году. Общая площадь работ составляет 4 га. Обновляют тротуары, газоны, малые архитектурные формы, создают новый облик межквартального пространства.

По словам мэра, в районе Северное Тушино привели в порядок пешеходную зону бульвара на Туристской улице, которая связывает жителей 3 и 5 микрорайонов со станцией метро "Сходненская". Здесь обновлены пешеходные дорожки, обустроены детская музыкальная площадка и несколько площадок для тихого отдыха. Высажено более 800 деревьев и свыше тысячи кустарников различных пород.

"В Хорошево-Мневниках благоустраиваем сквер по ул. Берзарина и пешеходную зону между дворовыми территориями (ул. Берзарина, 1-9). Для многих местных жителей сквер служит транзитной зоной на пути к станции МЦК "Зорге" и станции метро "Октябрьское Поле". Здесь будет создана комфортная пешеходная зона, благоустроены детские площадки, скейт-парк и площадка для выгула животных. Также обустроим парковки на 150 машиномест", - перечислил Собянин.

Он добавил, что реализация проектов благоустройства позволит сделать еще более комфортной и уютной городскую среду на северо-западе Москвы.

Теги
Россия
Патрушев призвал не ослаблять профилактику хищений из бюджета при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности РФ также считает нужным постоянно держать на контроле вопросы обеспечения законности при заключении и реализации госконтрактов
Читать полностью