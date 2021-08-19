На Иркутской ГЭС снизили пропуск воды из-за угрозы паводков

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Пропуск воды на Иркутской ГЭС понизили в связи с прогнозом о повышении уровней рек в Иркутске и угрозой подтоплений. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"19 августа на заседании, проведенном Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, было принято решение об уменьшении сбросных расходов Иркутской гидроэлектростанции с 3 300 до 3 000 куб. м в секунду на период до особого указания. Мера обусловлена складывающейся гидрологической обстановкой на реке Иркут, где местами специалисты прогнозируют повышение уровня воды до критических отметок", - говорится в сообщении.

Ранее власти Иркутска попросили Росводресурсы снизить пропуск воды на Иркутской ГЭС в связи с неблагоприятным прогнозом.

Подтопления уже произошли в трех садоводствах Иркутска, вода зашла в цоколь торгового комплекса на берегу Ангары. Подтопления есть на острове Юность, где находится рекреационная зона. Как сообщила в четверг пресс-служба администрации города, въезд на парковку островов Юность и Конный закрыт. Под угрозой подтопления находится поселок имени Горького, десять жилых домов по набережной Иркута и автодорога в поселке Мельниково. Муниципальные службы приведены в режим повышенной готовности. В ближайшее время они начнут отсыпать дополнительную дамбу в поселке имени Горького. Развернуты пункты временного размещения.

Из-за повышенного притока в озеро Байкал на Иркутской ГЭС с конца июня по решению Росводресурсов регулярно повышали пропуск воды. По прогнозу специалистов, уровень озера будет расти до середины сентября. Кроме того, лето 2021 года в южных районах Иркутской области отметилось обильными дождями. Только с начала августа в Иркутске выпало 107% месячной нормы осадков.