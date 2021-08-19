Линейки 1 сентября в школах Хабаровского края пройдут в очном формате

"Новый 2021/2022 учебный год начнется организованно во всех образовательных организациях края. Планируется, что 1 сентября в школах края будут в очном формате проведены торжественные мероприятия, линейки. Они состоятся для каждого класса отдельно с приглашением учителей и родителей класса при обязательном соблюдении всех мер профилактики или на открытом воздухе", - сказала Хлебникова.

Она отметила, что с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией и традиционным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом осенью учебный процесс будет организован с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований и дополнительных мер безопасности.

"В школах создадут условия, чтобы дети из разных параллелей меньше пересекались между собой. Каждый учебный день спланируют так, чтобы максимально разобщить первые классы с пятыми, девятыми и так далее. Риск заболеть коронавирусом в таком случае будет значительно ниже", - сказала министр.

Для того чтобы уменьшить количество контактов между учениками разных классов и избежать скопления школьников при входе в школы, для каждой параллели определят индивидуальное время прихода. По возможности расписание составят таким образом, чтобы ученики младших классов приходили пораньше. Поскольку их сопровождают родители, а изменение графика учебы может создать сложности и наложиться на рабочий режим взрослых. Допуск на территорию школ посторонним лицам ограничат. Исключение составят родители учащихся или иные доверенные лица.

За каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, куда будут приходить учителя. Там для школьников будут проводиться занятия по всем предметам, кроме физики, химии, физкультуры, технологии, биологии, информатики и иностранных языков, так как для этих предметов требуется дополнительное оборудование. По словам Хлебниковой, для каждой параллели классов составят не только индивидуальный график начала уроков, но и перемен, а также посещения столовой. Она добавила, что на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году были выделены дотации из краевого бюджета на приобретение свыше 7,3 тыс. приборов для обеззараживания воздуха на 109,7 млн рублей.