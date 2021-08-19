Рейс "Аэрофлота" Москва - Шанхай приостановят еще на две недели из-за COVID-19 на борту

ШАНХАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Главное управление гражданской авиации Китая еще на две недели приостановит выполнение авиакомпанией "Аэрофлот" рейса SU-208 по маршруту Москва - Шанхай из-за выявления инфицированных на борту. Об этом говорится в размещенном в четверг сообщении на сайте ведомства.

Полеты по данному маршруту для авиакомпании будут приостановлены на две недели с 30 августа. Соответствующее решение было принято после того, как у девяти пассажиров, летевших 6 августа этим рейсом, тест на COVID-19 показал положительный результат. 12 августа власти Китая также обьявили, что на две недели с 16 августа приостановили перелеты для "Аэрофлота" по данному маршруту после выявления 30 июля на этом рейсе пяти инфицированных.

Согласно положению Главного управления гражданской авиации Китая, регламентирующему международное авиасообщение, если у пяти и более пассажиров после въезда тест на нуклеиновую кислоту показал положительный результат, то ведомство ограничивает авиасообщение на данном маршруте на две недели. Если COVID-19 подтверждается у 10 и более пассажиров, то сообщение приостанавливается на четыре недели.