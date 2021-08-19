Патрушев призвал усилить контроль антитеррористической защищенности транспорта

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о необходимости сконцентрировать все усилия для выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов транспорта и территорий. На это он обратил внимание, открывая совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.

"Особенно важно сконцентрировать усилия на обеспечении безусловного выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий от актов незаконного вмешательства", - сказал Патрушев.

Он отметил, что риски совершения актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса повышаются. В том числе они обусловлены многочисленными нарушениями требований по обеспечению транспортной безопасности.

"За последние три года их выявлено свыше 3 тыс. Среди них: несоблюдение сроков проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, затягивание аттестации сил обеспечения транспортной безопасности - аттестовано лишь 12% от потребности, - неукомплектованность подразделений транспортной безопасности работниками и низкий уровень их подготовки", - перечислил он.

По словам секретаря Совбеза, из-за отсутствия должного финансирования зачастую на объектах транспортной инфраструктуры Сибирского федерального округа применяется несертифицированное оборудование, отсутствуют оснащенные современным технологичным оборудованием пункты управления обеспечением транспортной безопасности.

По его данным, доля утвержденных планов обеспечения категорированных объектов транспортной безопасности по всем видам транспорта составляет немногим более 50%. Не завершено также формирование реестров объектов транспортной инфраструктуры в сфере воздушного и водного транспорта. "Поэтому прошу руководителей субъектов федерации в рамках деятельности координационных и совещательных органов c участием субъектов транспортной инфраструктуры выработать дополнительные меры, направленные на устранение перечисленных недостатков", - призвал Патрушев.