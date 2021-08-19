Эксперты считают, что новосибирская программа по робототехнике поможет отбору кадров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Программа по робототехнике, разработанная Новосибирским государственным университетом по инициативе компаний Наноцентра "СИГМА.Новосибирск" Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано", повысит эффективность отбора кадров. Об этом сообщил технический директор одной из компаний наноцентра PlusMinus Electronics Алексей Клименко.

Компании PlusMinus Electronics, R2 Robotics, "Датчик осанки", "БПЛА Производство" Наноцентра "СИГМА.Новосибирск", испытывающие потребность в квалифицированных кадрах, выступили инициаторами новой образовательной программы по робототехнике. Она была создана Новосибирским государственным университетом в сотрудничестве с Институтом автоматики и электрометрии СО РАН.

"Высокий уровень программы может обеспечить создание качественной воронки кадрового отбора для компаний, где ведутся разработки робототехники, электроники, микроконтроллеров, где работают с большими данными, нейронными сетями. Если слушатель способен по всем этим направлениям показать приличный результат, он гарантированно впишется в практически любой стартап как высококлассный инженер и сможет самостоятельно и в команде решать очень сложные современные задачи для беспилотного транспорта - летающего или наземного, различных роботов, систем аналитики данных, приборов", - приводит слова Клименко пресс-служба группы "Роснано".

Материалы учебного курса будут использоваться университетом не только для подготовки специалистов других компаний, но и для обучения студентов.

"Робототехника входит в число ключевых направлений, по которым в ближайшие 10-15 лет необходимо обеспечить глобальную технологическую конкурентоспособность России. От уровня роботизации в значительной степени будет зависеть производительность труда в основных отраслях, включая промышленность, строительство, нефте- и газодобычу, безопасность, транспорт, ретейл. Это значительно повысит спрос на грамотных разработчиков интеллектуальных робототехнических систем и комплексов, применимых в области цифровой обработки сигналов, машинного обучения и Data Science", - сказал директор департамента образовательных программ и профессиональных квалификаций ФИОП Станислав Нисимов.

О фонде

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления Фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.