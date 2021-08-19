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Подтопленный в Анапе санаторий "Черноморская зорька" закроют на дезинфекцию

Детей направят отдыхать в другой лагерь

СЫКТЫВКАР, 19 августа. /ТАСС/. Подтопленный в Анапе санаторий "Черноморская зорька", принадлежащий Республике Коми, закроют на дезинфекцию. В ближайшие выходные более 400 детей, отдыхавших в четвертую смену лагеря, отправятся домой. Ребята из пятой смены отдохнут в другом санатории Анапы, который не пострадал, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Министерства образования, науки и молодежной политики Коми.

"В связи с необходимостью проведения всех профилактических и дезинфекционных мероприятий после выезда детей и осушения всей территории санатория "Черноморская зорька", на основании решения управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю будет проводиться комплексная дезинфекционная обработка. Пятая смена была запланирована с 22 августа по 11 сентября. В связи с решением Роспотребнадзора, а также необходимостью оздоровления детей, планировавших свой отдых на базе "Черноморской зорьки", оперативно проработан вопрос перевода детей в другой лагерь", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра Максима Ганова, основной базой отдыха для детей станет детский оздоровительный лагерь "Энергетик", который находится в курортном поселке Сукко возле Анапы, он не пострадал. У учреждения имеется свой пляж, уличный бассейн и большое количество спортивных площадок. В настоящее время с родителями проводится информационно-разъяснительная работа.

В "Черноморской зорьке" будет проведена дезинфекция всех помещений, зданий, территории, а также систем водоснабжения и канализации. Пробы водопроводной воды пройдут лабораторную проверку на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Весь персонал лагеря пройдет дополнительное обследование. Территорию будут обрабатывать после того, как осадки в Анапе прекратятся, и земля высохнет. Потребуется несколько дней для осуществления профилактических мероприятий, которые проводятся в отсутствие отдыхающих и персонала. Такая обстановка сложилась во всем поселке Джемет, где расположен лагерь, аварийно-восстановительные работы не прекращаются.

Как уточнили ТАСС в Минобразования, на данный момент в лагере находятся 439 детей, несколько ребят были госпитализированы с подозрением на ротавирус, результаты анализов еще не готовы. На 19 августа вода ушла с большей части территории лагеря, однако подтопленные места еще имеются. Спальные корпуса, здание столовой и клуба не пострадали. В корпусах есть электричество, горячая вода. Обеспечение детей горячим питанием не прекращалось. В ближайшие выходные дни дети отправятся домой в Коми поездом. Госпитализированные будут выезжать по мере выписки, каждый - с сопровождающим. Для оперативного информирования родителей организованы круглосуточные телефонные линии.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. В 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.

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РоссияКраснодарский крайКоми
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