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Заведующему кафедрой челябинского вуза предъявили обвинение во взятках

Мужчину обвинили в получении свыше 1,7 млн рублей от студентов

ЧЕЛЯБИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Следователи в Челябинске предъявили обвинение заведующему одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры в том, что он получил взятки на сумму свыше 1,7 млн рублей от студентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области заведующему одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ. Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области", - сказано в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый в 2013-2020 годах получил взятки на сумму более 1,7 млн рублей от студентов за сдачу экзаменов и зачетов без фактической проверки знаний. В ходе расследования уголовного дела следователем СК для погашения ущерба, причиненного преступлением, арестованы денежные средства обвиняемого на сумму свыше 2 млн рублей.

Теги
РоссияЧелябинская область
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