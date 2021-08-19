ВОЗ предупредила об угрозе роста заболеваемости COVID-19 в Афганистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о необходимости срочно поддержать работу служб здравоохранения по всему Афганистану, поскольку отмечается рост заболеваемости COVID-19 и других проблем со здоровьем в этой стране. О этом сообщил журналистам доктор Ахмед аль-Мандхари, региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью.

"В районах, куда люди бежали в поисках безопасности и убежища, включая Кабул и другие крупные города, отчеты с мест показывают, что растет число случаев диареи, недоедания, высокого кровяного давления, симптомов COVID-19 и осложнений репродуктивного здоровья", - приводит в четверг слова Мандхари информагентство ANI.

По данным медиков, в обстановке хаоса большие группы людей стали направляться в Кабул и другие крупные города страны. В этой связи местные представители здравоохранения сообщают об увеличении заболеваемости коронавирусной инфекцией, которое может затронуть уязвимые слои населения

ВОЗ также сообщила об эскалации насилия в отношении медицинских работников: в период с января по июль 2021 года в Афганистане было совершено нападение на 26 медицинских учреждений по всей стране, в результате чего пострадали 36 медиков, 12 медицинских работников были убиты.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в Афганистане зафиксировано 152 363 случая инфицирования коронавирусом, за последний месяц отмечено 9 943 заболевших, всего в Афганистане от последствий инфекции умерли порядка 7 тыс. человек.