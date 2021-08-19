Патрушев призвал прогнозировать последствия природных ЧП для экономики

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что необходимо вести работу по системному прогнозированию последствий природных чрезвычайных ситуаций для экономики. Об этом он заявил, открывая совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.

"С учетом участившихся за последнее время пожаров, опасных метеорологических явлений существует риск сбоев в работе транспортной инфраструктуры, подтопления мостов и участков автомобильных дорог. Поэтому прошу уделить больше внимания системному прогнозированию возможных последствий для населения, экономики и транспортной инфраструктуры от таких природных бедствий, а также совершенствовать алгоритм действий в случае их возникновения", - сказал он.