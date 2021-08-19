В сочинском нацпарке сократилось число вредителей после выпуска полезных насекомых

СОЧИ, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты сочинского нацпарка отметили снижение числа наростов каштановой орехотворки на деревьях каштана в местах выпуска полезных насекомых - торимуса. Меры по борьбе привели к сокращению числа вредителей, сообщили журналистам в пресс-службе нацпарка в четверг.

В последние годы в Сочи отмечается гибель самшита, каштана и пальм из-за вредителей. Весной этого года Минприроды РФ внесло изменение в законодательство, что позволило приступить к химической обработке растений на охраняемых природных территориях, а также выпустить полезных насекомых, которые борются с вредителями.

"Отмечено существенное сокращение количества галлов каштановой орехотворки на взрослых и, особенно, молодых деревьях каштана в местах выпуска торимуса. Весенние галлы с орехотворкой с успехом были уничтожены паразитоидом, что, по-видимому, привело к сокращению выживших орехотворок и, как следствие, небольшому образованию новых галл. На отдельных деревьях новые галлы участниками поездки находились с трудом, а листья каштанов имели абсолютно здоровый вид", - сообщили в пресс-службе.

Результат свидетельствует о том, что специалисты выбрали правильный способ борьбы с вредителями, отметили в нацпарке.