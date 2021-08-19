ВОЗ обнаружила поддельную вакцину Covishield в Индии и Уганде

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Органы мониторинга некачественной и фальсифицированной медицинской продукции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили и изъяли из обращения в июле и августе в Индии и Уганде дозы поддельной вакцины от коронавируса Covishield. Об этом в четверг сообщает газета The Pioneer.

"Фальсифицированные вакцины против COVID-19 создают серьезную опасность как для здравоохранения во всем мире, так и для уязвимых групп населения. Важно выявлять и удалять эти фальсифицированные продукты из обращения, чтобы предотвратить причинение вреда пациентам", - приводит издание заявление ВОЗ.

ВОЗ призвала больницы, медицинские центры, оптовых торговцев, дистрибьюторов, аптеки и любых других поставщиков медицинских товаров во всех странах проявлять бдительность в работе с препаратами о коронавируса.

Флакон с поддельной вакциной Covishield, обнаруженный в Уганде, представлял собой лекарственную форму объемом 5 мл, содержащую 10 доз. У него был номер партии 4121Z040 и фальсифицированный срок годности до 10 августа.

В Индии были изъяты 10 доз фальсифицированной вакцины Covishield. Факт подделки препарата подтвердил его производитель Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India Pvt. Ltd.).