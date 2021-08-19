Патрушев считает необходимым усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Контроль за подготовкой водителей в российских автошколах должен быть усилен, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, открывая в четверг совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа (СФО).

"Всего на территории округа в 2020 году вынесено более 10 млн постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Данная статистика свидетельствует о том, что нужно больше внимания уделять профилактической работе с водителями, усилить контроль за их подготовкой в автошколах", - акцентировал внимание он.

Говоря о вопросах обеспечения безопасности дорожного движения, Патрушев отметил, что при общем снижении в СФО показателей аварийности на дорогах, их число все равно остается значительным. Так, в первом полугодии этого года количество аварий достигло 6,5 тыс., в них погибли более 700 человек, еще свыше 8 тыс. пострадали, а в Алтайском крае, Туве, Хакасии и Иркутской области отмечается нарастание аварий со смертельным исходом.

Значительное число ДТП совершается по вине водителей из-за несоблюдения ими правил дорожного движения, вождения в пьяном виде. "В прошлом году сотрудниками ГИБДД в регионах округа пресечено более 46 тыс. правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, 28 тыс. водителей отказались проходить медицинское освидетельствование", - рассказал секретарь СБ РФ.

Он заметил, что на безопасность дорожного движения по-прежнему влияет качество и обустроенность дорожной сети.

"Каждое второе из совершенных в округе ДТП связано с ее [дорожной сети] неудовлетворительным состоянием. Поэтому важно в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обеспечить приведение дорог в нормативное состояние, своевременно выявлять и ликвидировать аварийно-опасные участки, создавать безопасные условия для движения пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений", - призвал Патрушев. Он обратил внимание на необходимость добиваться дальнейшего снижения показателей смертности на дорогах, выявлять и устранять сами причины и условия возникновения ДТП, усилить работу по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения.