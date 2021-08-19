Путешественники планируют создать сериал о людях и достопримечательностях Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Путешественники "Русского географического общества" (РГО) планируют создать по итогу экспедиции сериал о людях и достопримечательностях уральских регионов - Свердловской и Тюменской областях - и Пермском крае для развития внутреннего туризма на этих территориях. Об этом сообщил в четверг в Уральском региональном центре ТАСС член Самарского регионального отделения "Русского географического общества", руководитель экспедиции "По следам Ермака" турклуба "Штурман" Игорь Краснов.

"Одной из целей РГО является развитие внутреннего туризма. <…> Мы недавно вернулись из экспедиции, <…> посетили, в том числе, Свердловскую область. <…> Все эти наши мероприятия проходили под эгидой РГО с той целью, чтобы рассказать всем заинтересованным людям об интересных местах, которые находятся в <…> Пермском крае, Свердловской области, Тюменской области, о том, чем живут люди, чем интересуются. И основная цель - это создание мини-сериала, где будет показана жизнь, интересные люди, интересные факты и достопримечательности для туристов", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной подведению итогов IV Всемирного форума по устойчивому развитию "Любимая страна - Живая планета".

Также, по его словам, планируется подготовить авторский очерк и путеводитель для путешественников, которые помогут туристам в организации маршрутов. Краснов не уточнил, когда документальный сериал и путеводитель планируется представить публике.

Форум "Любимая страна - Живая планета" прошел в Екатеринбурге с 13 по 19 июля в Екатеринбурге и других населенных пунктах регионов России в смешанном формате, мероприятия были рассредоточены по площадкам районных и сельских музеев и библиотек, коворкингов и других площадок. Организаторы отмечают, что формат мероприятий не отразился на числе их участников.