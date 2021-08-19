В "Литрес" назвали самое популярное произведение среди пользователей соцсетей в России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова стал самым популярным произведением среди пользователей соцсетей в России. Большой популярностью также пользуются роман-эпопея "Война и мир" Льва Толстого и антиутопия "1984" Джорджа Оруэлла, сообщили ТАСС в группе компаний "Литрес" в четверг.

Рейтинг книг был составлен на основании количества проданных экземпляров в сервисе за первое полугодие 2021 года. С помощью системы "Медиалогия" были также проанализированы упоминания этих книг в социальных медиа.

"Выяснилось, что самым популярным произведением в соцсетях является культовый роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, со дня рождения которого в этом году исполняется 130 лет. Всего с упоминанием легендарного произведения было опубликовано более 243 тыс. сообщений. Второе место - у шедевра не только русской, но и мировой литературы - романа-эпопеи "Война и мир" Льва Толстого (194,5 тыс. сообщений). Замыкает тройку лидеров образец антиутопии - "1984" Джорджа Оруэлла (137,5 тыс. сообщений)", - показали результаты исследования.

На четвертом месте рейтинга оказался бестселлер американского бизнесмена Роберта Кийосаки "Богатый папа, бедный папа" - он упоминался в 99,9 тыс. сообщений. Пятую строчку занял роман "Идиот" Федора Достоевского с 97,3 тыс. сообщений.

"В топ-10 также вошли фантастический роман "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери, нон-фикшн-бестселлер "Трансерфинг реальности" Вадима Зеланда, культовый роман "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, знаменитое произведение "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд и мотивационная книга "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" Михаила Лабковского", - сообщили в "Литрес", подчеркнув, что в лидерах оказалась преимущественно классическая художественная литература.

В дополнение к исследованию "Литрес" также выяснил у пользователей, что 67% из них узнают о книжных рекомендациях из соцсетей. Большинство россиян - более 60% - чаще читают советы в Instagram. На втором месте по популярности оказался "ВКонтакте" с 28,3%, на третьем - Telegram с 19,6%. "Интересно, что 56% опрошенных в соцсетях предпочитают читать книжные посты друзей, 41% - книжных блогеров и книжных сервисов, 37% - коллег, 30% - писателей, а 28% - деятелей культуры и искусства. Подписаны же на книжных блогеров только 32% россиян", - уточнили в сервисе.