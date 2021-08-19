Следователи на Алтае проверяют информацию об издевательствах над детьми в частном детсаду

ТАСС, 19 августа. /ТАСС/. Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту сообщения в соцсетях о жестоком обращении с воспитанниками частного детского сада в Горно-Алтайске, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей выявлена публикация с видеообращением молодой женщины, рассказавшей о жестоком обращении с малолетними детьми в одном из частных детских садов Горно-Алтайска. Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС сообщили, что также проводят проверку данной информации.

На видеозаписи, которую выложила местная жительница, она рассказывает, как устроилась на стажировку в частный детский сад-ясли "Рики-Тики" помощницей нянечки и наблюдала, как детей толкают, кидают и бьют по голове.