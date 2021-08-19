Выпускаемый заводом на Урале "Спутник V" будет поставляться во все регионы РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Завод "Медсинтез" в Свердловской области будет выпускать вакцину "Спутник V", которая будет поставляться во все регионы России. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора области Павел Креков.

Накануне председатель совета директоров предприятия Александр Петров заявил, что завод "Медсинтез" выпустил тестовую партию в 10 тыс. доз вакцины, отметив, что на заводе готовы закрыть потребности в регионе.

"Насколько мне известно, это (выход завода на проектную мощность - прим. ТАСС) сейчас происходит. Так же как и ряд других промышленных площадок. Но это принципиально никак не сказывается на ситуации, потому что поставки ведутся по всей Российской Федерации, и наш завод вливается в число тех предприятий, которые обеспечивают поставки во все субъекты", - сказал Креков.

Также он уточнил, что в Свердловской области нет проблем с поставкой вакцин. По его данным, на территории региона есть почти 150 тыс. доз препарата и ожидается еще поставка в 130 тыс. доз.

Завод "Медсинтез" находится в городе Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции. На заводе функционирует производство инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Завод изготавливает лицензированные препараты и занимается созданием новых лекарственных средств. В том числе "Медсинтез" производит противовирусный препарат "Триазавирин", используемый для борьбы с коронавирусной инфекцией.