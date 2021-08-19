ВЦИОМ: почти четверть россиян чувствовали себя одиноко в течение последнего полугодия

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Чувство одиночества в той или иной степени за последние полгода испытывали 23% россиян, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в четверг на сайте организации.

"За последние полгода 23% россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывают это чувство время от времени (37% 18-24-летних), а 4% - постоянно (7% среди граждан 60 лет и старше), 76% не ощущали себя одинокими за последние полгода", - говорится в сообщении.

Респонденты считают, что чувство одиночества может возникать из-за нехватки общения (13%), особенностей характера человека (11%), отсутствия друзей (10%) или хобби (8%), а также из-за экономических проблем (7%). "Те, кто за последние полгода испытывал чувство одиночества, считают основными причинами этого проблемы в семье и личной жизни, недостаток общения (по 11%), одинокое проживание (9%), отсутствие друзей и единомышленников, а также потерю близких (по 7%)", - уточняется в сообщении.

Чтобы не чувствовать себя одинокими, опрошенные чаще всего общаются с друзьями и родными (62%), смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры (35%), занимаются хобби (30%) и погружаются с головой в работу (28%). Еще 19% россиян занимаются спортом, следует из материалов опроса.

В течение последних двух лет более трети россиян (35%) меньше общались с друзьями и близкими "вживую". Каждый второй респондент (52%) сохранил общение на прежнем уровне. Две трети граждан находят поддержку своих взглядов на события в обществе и государстве у друзей, порядка 23% ответили, что близкие не разделяют их взглядов. По данным опроса, в одиночестве проживают 18% россиян, каждый второй живет с супругом или другими родственниками.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 августа 2021 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.