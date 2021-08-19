В Нижегородской области в течение года проведут ремонт 145 учреждений здравоохранения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт 145 учреждений здравоохранения проведут в Нижегородской области в 2021 году, это почти на треть больше, чем годом ранее. На работы направят 1,4 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"За 2020 год по региональной программе капитального ремонта учреждений здравоохранения в Нижегородской области было отремонтировано 110 медицинских организаций на общую сумму 530 млн рублей. В 2021 году запланирован ремонт 145 объектов в рамках программы по модернизации, на эти цели будет направлено более 1,4 млрд рублей", - рассказал Мелик-Гусейнов.

Всего до 2025 года отремонтируют 710 объектов, объем финансирования составит более чем 8,8 млрд.

Как отметил собеседник, в 2021 году в Нижегородской области построят 23 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и один офис врача общей практики. До 2025 года - более 100 ФАПов и шесть офисов врача общей практики. В больницы до конца года планируется закупить 321 автомобиль, а до 2025 года - более 1,5 тыс. транспортных средств для нужд первичного звена здравоохранения.

По словам министра, в 2021 году новые ФАПы появятся в том числе в селах Илларионово, Кирилловка, Сомовка, также в деревнях Бараново, Шумилово, Тулага, а офис врача общей практики создадут в рабочем поселке Смолино Володарского района. Также запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство двух поликлиник: детской поликлиники в Кстове и взрослой поликлиники в Навашине.

"Всего на программу "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Нижегородской области до конца 2025 года будет направлено более 15,5 млрд рублей, из которых 813 млн - региональные средства. В 2021 году сумма финансирования составит 2,8 млрд рублей, в том числе 148 млн рублей - из областного бюджета", - заключил собеседник.