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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума с конца июля

Впервые за долгое время ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор не превышает единицу, следует из подсчетов ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 0,95 - минимума с конца июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Впервые за долгое время ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор не превышает единицу. В Красноярском крае, Ростовской и Самарской областях он составил ровно 1.

В Воронежской, Иркутской и Свердловской областях показатель равен 0,99, в Подмосковье (где накануне он был выше 1,1) - 0,97, в Нижегородской области - 0,95. В Санкт-Петербурге коэффициент остался на уровне 0,81, а в Москве он немного вырос и составил 0,79.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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